Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Galatasaray ile Karşılaşıyor
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşacak. Gaziantep'teki maç saat 20.45'te başlayacak ve bordo-mavili ekip, bu mücadelede hem 10. kupasını kazanmayı hem de Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmeyi hedefliyor.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'de başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Bordo-mavili takım, sarı-kırmızılı takım karşısında hem 10. Türkiye Kupası'nı kazanmaya hem de Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmeye çalışacak.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak bordo-mavili takım, daha sonra özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor