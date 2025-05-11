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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Takım, önceki maçta yaşanan mağlubiyetin ardından antrenmanlara başladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, 14 Mayıs Çarşamba günü bu kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibiyle oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Galatasaray karşısında forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması yaptı.

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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