Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Bordo-mavili takım, 5'e 2 ile devam eden idmanı, geniş alan oyun çalışmasıyla tamamladı.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.???????