Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Cuma günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve el topu çalışması gerçekleştirildi. Rondo çalışması ve dar alanda oyunla devam eden antrenman sonuçlandırma çalışması ile tamamlandı.

Dünkü çalışmaya katılmayan Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis de antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, yarın 14.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Adana'ya gidecek.