Trabzonspor yönetimi, kötü gidişat sonrası Abdullah Avcı için kararını verdi

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da kötü gidişat sonrası istifa edeceği söylenen Abdullah Avcı ile ilgili karar verildi. Yönetim, tecrübeli teknik adamla yola devam edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi alan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kararı belirsizliğini koruyordu. Bordo-mavili yönetim yaptığı toplantının ardından Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı aldı.

TAKIMINDA MORALLER BOZUK

Yönetimin güvenini sürdürdüğü tecrübeli teknik adam da bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 17.00'de toplanan bordo-mavili oyuncuların Alanyaspor yenilgisi sebebiyle moralinin bozuk olduğu öğrenildi. Yarını izinli geçirecek olan Trabzonlu futbolcular, Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına perşembe günü yapacağı antrenman ile devam edecek.

AVCI DETAYLI RAPOR SUNACAK

Abdullah Avcı, takımın kötü gidişatıyla ilgili teknik ekibiyle birlikte rapor hazırlayarak yarın İstanbul'da yönetim kuruluna sunacak. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Avcı'nın raporu doğrultusunda takımın gidişatıyla ilgili karar verecek ve gönderilecek isimler ile transfer politikası belirlenecek.