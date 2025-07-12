Trabzonspor yıldız kalecisiyle yollarını ayırdı

Trabzonspor yıldız kalecisiyle yollarını ayırdı
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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Trabzonspor, Muhammet Taha Tepe ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig devi Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken sürpriz bir ayrılık yaşandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Bordo-mavililer, 2020 yılından bu yana kadrosunda bulundurduğu 24 yaşındaki kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor yıldız kalecisiyle yollarını ayırdı

Trabzonspor'un KAP açıklaması şu şekilde: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki 01.06.2025 başlangıç ve 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, futbolcumuzun tahakkuk etmiş alacaklarından feragat etmesi karşılığında, karşılıklı olarak feshedilmiştir."

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olan Muhammet Taha Tepe, Karadeniz ekibinde çıktığı 14 maçta kalesinde 21 gol gördü ve 3 maçta da kalesini gole kapadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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