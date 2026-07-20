Trabzonspor kuvvet çalıştı
Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kuvvet çalışması yaptı. İkinci etap çalışmaları Avusturya'da sürecek.
TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 09.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıkları ikinci etap çalışmalarını, iki günlük iznin ardından Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı