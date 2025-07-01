Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 2025-2026 sezonu hazırlıklarına dün teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başlayan Karadeniz ekibinin, bu sabah da günün ilk antrenmanını basına kapalı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, oyuncuların, kondisyon salonunda kuvvet çalıştırması yaptığı belirtildi.

Bordo-mavililer, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.