Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Takım, sabah saatlerinde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirerek kondisyon çalışmalarına odaklandı.
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 2025-2026 sezonu hazırlıklarına dün teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başlayan Karadeniz ekibinin, bu sabah da günün ilk antrenmanını basına kapalı gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, oyuncuların, kondisyon salonunda kuvvet çalıştırması yaptığı belirtildi.
Bordo-mavililer, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor