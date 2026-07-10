Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına sabah kuvvet, akşam ise dinamik ısınma, pas ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Akşam antrenmanında ise bordo-mavililer, ilk bölümde dinamik ısınma çalışması yaptı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dayanıklılık çalışması ve dar alanda oyunla sona erdi.
Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk