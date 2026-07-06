Haberler

Trabzonspor'da yeni sezon mesaisi başladı

Trabzonspor'da yeni sezon mesaisi başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk antrenmanla başladı. Yeni transferler Malinovsky, Saviolo ve Karadeniz de takımla birlikte çalıştı.

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı ilk antrenmanla başladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen çalışmayla yeni sezon mesaisinin startını verdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 18.00'de yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yapıldı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi. Bordo-mavililerin yeni transferleri Ruslan Malinovsky, Noah Saviolo ve Thierry Karadeniz de sezonun ilk antrenmanında takımla birlikte yer aldı. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncular ise henüz kampa katılmadı.

YARIN ÇİFT ANTRENMAN

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. Bordo-mavililer, Trabzon etabının ardından hazırlıklarının ikinci bölümünü 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming kasabasında gerçekleştirecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış

ABD'yi NATO'dan çıkaracak mı? Ankara'ya gelirken çarpıcı çıkış
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı

Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı
Battaniyeye sarılı cesedi bulunan kişi kurye çıktı! Ölüm nedeni korkunç

Battaniyeye sarılı halde bulunan kişi kurye çıktı! Ölüm nedeni korkunç
Gurbetçiler sınır kuyruğunda birbirine girdi

Gurbetçiler sınır kuyruğunda birbirine girdi
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var

Gözde üniversitede skandal! 1 milyon doları giden ünlü cerrah var
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Ünlü fenomen, G.Saray'ın yıldızıyla boğazın tarihi yalısında evlendi
Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu

Pirinç tarlasında heyecanlandıran keşif! Tam 2 bin yıllık

Dünya Kupası'ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku'nun bonservisi belli oldu

Dünya Kupası'nda parmak ısırtmıştı! Lukaku'nun bonservisi belli oldu