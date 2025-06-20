Trabzonspor yeni sağ bekini resmen açıkladı

Trabzonspor yeni sağ bekini resmen açıkladı
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Trabzonspor, Estoril forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina'yı transfer ettiğini açıkladı.

Pedro Malheiro'yu bonservisiyle takımdan gönderen Süper Lig devi Trabzonspor, yeni sağ bekinde mutlu sona ulaştı.

WAGNER PINA TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor, Estoril forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina'yı transfer ettiğini açıkladı. Bordo - Mavililer dünyada ilk olarak NFC Teknolojisini kullanarak transferi duyurdu. Karadeniz ekibi, oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Pina'nın bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor yeni sağ bekini resmen açıkladı

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Estoril'de 31 maçta süre bulan Pina, 2 gol attı ve 4 asist yaptı. 22 yaşındaki sağ bekin piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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