Trabzonspor, yarın Gaziantep FK karşısında yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmeyerek iyi bir grafik gösterdi.

Ligde 8. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 15. karşılaşmasına çıkacak olan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Bugüne dek iki takım arasında ligde oynanan 14 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı, 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Trabzonspor, sahasında tek puan verdi

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021'de 1-0, 2021-2022'de 3-0, 2022-2023'te 3-2, 2023-2024'te 4-2, 2024-2025 sezonunda 3-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılırken geçen sezon 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken 8 gol yedi.

Trabzonspor'un deplasman maçları

Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Dış sahada 4 gol yiyen bordo-mavililer, 10 gol atmayı başardı.

Kaynak: AA