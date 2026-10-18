Trabzonspor yarın Beşiktaş'ı konuk edecek, Reis ile 4. galibiyetini arayacak

Trabzonspor yarın Beşiktaş'ı konuk edecek, Reis ile 4. galibiyetini arayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında yarın saat 20.00'de Papara Park'ta Beşiktaş'ı konuk edecek. Bordo-mavliler, Thomas Reis yönetiminde 3 resmi maçı kazanırken Beşiktaş'ı mağlup edip art arda 4. galibiyetini almayı hedefliyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.
Ligde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayarak 13 puan elde eden bordo-mavililer, siyah-beyazlı takımı mağlup ederek zirve mücadelesinde ağırlığını ortaya koymak istiyor.
Reis ile 3 resmi maçını kazandı
Trabzonspor, göreve gelen teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 2'si Süper Lig, 1'i de UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 karşılaşmayı da kazandı.
Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.
Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ederek art arda 4. resmi karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.
Eksik oyuncular
Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.
Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da yarınki mücadelede forma giyemeyecek.