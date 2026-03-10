Haberler

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak Hayatını Kaybetti


Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi sonucunda hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

TRABZONSPOR Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Trabzonspor teknik heyetinde görev yapan Orhan Kaynak, akşam saatlerinde yemek yediği sırada aniden fenalaştı. Durumun fark edilmesi üzerine kulüp personeli tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kaynak, tesislerdeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alındığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Orhan Kaynak, hayatını kaybetti.

