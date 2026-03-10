Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Trabzonspor'da yardımcı antrenör Orhan Kaynak antrenman sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaynak'tan acı haber geldi.

İLK MÜDAHALE TESİSTE YAPILDI

Trabzonspor antrenman tesislerinde bulunan Orhan Kaynak'ın aniden rahatsızlandığı ve sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği belirtildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaynak'a sağlık ekipleri yaklaşık 1 saat boyunca müdahalede bulunuldu. Durumunun ciddiyeti nedeniyle vakit kaybedilmeden hastaneye sevk edildi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalenin ardından Orhan Kaynak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. 56 yaşındaki Kaynak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Trabzonspor'umuzun hafızasında daima saygıyla anılacak olan Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

ORHAN KAYNAK KİMDİR?

Futbol Kariyeri: 1 Mart 1970 Adana doğumlu olan Kaynak, futbolculuk döneminde Trabzonspor, Beşiktaş ve Kocaelispor gibi önemli kulüplerde forma giymiştir.

Antrenörlük Kariyeri: Fatih Tekke'nin 11 Mart 2025 tarihinde Trabzonspor'da göreve başlamasıyla birlikte teknik heyete yardımcı antrenör olarak dahil olmuştur.

Orhan Kaynak, Trabzonspor formasını futbolcu olarak 2 sezon (1993-1995 yılları arasında) terletmişti.

Aston Villa'ya 1 Kasım 1994'te deplasmanda attığı o son dakika golü, bordo-mavili ekibin UEFA Kupası'nda İngiliz devini eleyerek bir tarih yazmasını sağlamıştı.

Kaynak: Haberler.com