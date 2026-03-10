Haberler

Trabzonspor Kulübü'nden yardımcı antrenör Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Trabzonspor Kulübü, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı yayımladı. Kaynak, kulüp tesislerinde yemek yerken rahatsız oldu ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kulübün açıklaması

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Kaynak'ın vefatından dolayı derin üzüntü yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Orhan Kaynak'ın Trabzonspor'un hafızasında daima saygıyla anılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
