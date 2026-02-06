Haberler

Trabzonspor ile Samsunspor 56'ncı randevuda

Trabzonspor ile Samsunspor 56'ncı randevuda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile 56. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki rekabette Trabzonspor 32 galibiyetle önde bulunuyor.

TRABZONSPOR ile Samsunspor Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın yapacakları maçla 56'ncı kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın Samsunspor'un konuğu olacak. İki takımın Süper Lig'de bugüne oynadıkları 55 maçta Trabzonspor 32, Samsunspor'un 11 galibiyeti bulunurken 12 maç da berabere sonuçlandı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1967 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 5'i Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig, 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 65 maçta karşı karşıya geldi. İki takımın 2'nci ligde oynadığı 4 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti, Samsunspor'un 1 galibiyeti bulunurken 1 maç da berabere sonuçlandı. Türkiye Kupası'nda 6 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 5, Samsunspor'un 1 galibiyeti bulunuyor.

Süper Lig'de 55 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 32'si Trabzonspor'un, 11'i Samsunspor'un galibiyeti ile tamamlanırken, 12 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de iki takım arasında oynanan 55 maçta Trabzonspor rakip filelere 101 gol atarken, kalesinde ise 46 gol gördü. İki takımın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Trabzon'da karşı karşıya geldikleri maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım

Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı