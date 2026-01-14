Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda goller Krstovic ve Muçi'den geldi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topa hareketlenen Krstovic, ceza sahası sağ çaprazına kadar ilerleyip kaleci Onuralp ile karşı karşıya kaldı. Krstovic'in yakın direğe şutunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı çeldi.

29. dakikada sağ taraftan Yunus Bahadır'ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Krstovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

38. dakikada Batagov'un savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Augusto'nun ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

41. dakikada Bouchari rakipten kaptığı topta pasını Ozan Tufan'a aktardı. Ozan da sağ çaprazdan ceza sahasına giren Muçi'yi gördü. Muçi'nin bu noktadan bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Demirkıran, Murat Tuğberk Curbay, Özcan Sultanoğlu

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan, Demir Mermerci, Fatih Tultak, İzzet Ali Erdal, Fahri Kerem Ay, İsa Dayaklı, Yunus Bahadır, Vefa Temel, Cham, Krstovski

Yedekler: Alp Tutar, Vorobjovas, Sambissa, Emir Kaan Gültekin, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Ertuğrul Sandıkcı, Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz, Mamadou

Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Nwaiwu, Batagov, Cihan Çanak, Folcarelli, Bouchouari, Ozan Tufan, Muçi, Olaigbe, Augusto

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Nwakaeme, Sikan, Yakuphan Sarıalioğlu, Salih Malkoçoğlu, Oğuzhan Ertem, Taha Emre İnce, Ahmet Berat Tekke

Goller: Krstovic (dk. 29) (İstanbulspor), Muçi (dk. 41) (Trabzonspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
