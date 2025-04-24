İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi

Trump, Bıden gibi yapmadı, 1915 olaylarına "soykırım" demedi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti

Trabzonspor ve Göztepe, Türkiye Kupası Yarı Finalinde Golsüz Beraberlikte Kaldı

Trabzonspor ve Göztepe, Türkiye Kupası Yarı Finalinde Golsüz Beraberlikte Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe arasındaki mücadele ilk yarısı 0-0 sona erdi. Her iki takım da net gol fırsatlarından yararlanamadı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Ozan Tufan, Sikan, Nwakaeme, Zubkov, Banza

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Dennis, Ogün Bayrak, Tijanic, Emersonn, Romulo

Sarı kart: Dk. 19 Heliton (Göztepe)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.

6. Romulo'nun pasında, ceza alanı sağ tarafında Ogün Bayrak'ın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, top az farkla yandan auta çıktı.

9. dakikada soldan yapılan ortada, Emersonn'un kafa ile aşırdığı topu arka direkteki Ogün Bayrak kaleye gönderdi ancak çizgi üzerinden Savic, meşin yuvarlağı kornere atarak tehlikeyi önledi.

11. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Zubkov'un ceza alanı içinden sert şutunda kaleci Arda Özçimen topu yatarak çeldi. Pozisyonun devamında Nwakaeme'nin, yakın mesafeden kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

30. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan pasında, altıpas içinde uygun durumda Banza, kötü bir kafa vuruşuyla topu yandan auta gönderdi.

42. dakikada Zubkov'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Savic'in kafa vuruşunda, top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.