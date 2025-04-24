Trabzonspor ve Göztepe, Türkiye Kupası Yarı Finalinde Golsüz Beraberlikte Kaldı

Stat: Papara Park

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Ozan Tufan, Sikan, Nwakaeme, Zubkov, Banza

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Dennis, Ogün Bayrak, Tijanic, Emersonn, Romulo

Sarı kart: Dk. 19 Heliton (Göztepe)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.

6. Romulo'nun pasında, ceza alanı sağ tarafında Ogün Bayrak'ın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, top az farkla yandan auta çıktı.

9. dakikada soldan yapılan ortada, Emersonn'un kafa ile aşırdığı topu arka direkteki Ogün Bayrak kaleye gönderdi ancak çizgi üzerinden Savic, meşin yuvarlağı kornere atarak tehlikeyi önledi.

11. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Zubkov'un ceza alanı içinden sert şutunda kaleci Arda Özçimen topu yatarak çeldi. Pozisyonun devamında Nwakaeme'nin, yakın mesafeden kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

30. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan pasında, altıpas içinde uygun durumda Banza, kötü bir kafa vuruşuyla topu yandan auta gönderdi.

42. dakikada Zubkov'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Savic'in kafa vuruşunda, top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.