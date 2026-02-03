Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 Fethiyespor: 0 (İlk yarı)

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor, Fethiyespor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 0-0 berabere tamamladı. Maçın ilk yarısında önemli anlarda iki takım da gol bulamadı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Trabzonspor ile Fethiyespor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

30. dakikada Ernest Muçi, kullandığı fual atışını penaltı noktasına doğru gönderdi. Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

43. dakikada Augusto'nun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda Akbulut'ta kaldı.

Hakemler: Fatih Tokail, Gökmen Baltacı, Cem Özbay

Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Ozan Tufan, Nwaiwu, Lövik, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Nwakaeme, Muçi, Augusto, Umut Nayir

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Batagov, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce, Onuralp Çakıroğlu, Pina, Tim Folcarelli, Oulai, Onuachu

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Fethiyespor: Arda Akbulut, Muhammet Raşit Yöndem, Berkay Değirmencioğlu, Şahan Akyüz, Onur Atasayar, Cihan Kazan, Uğur Ayhan, Ramazan Çevik, İrfan Akgün, Melih Okutan, Muhammet Enes Erdem

Yedekler: Nurullah Aslan, Ali Mert Aydın, Serkan Yıldız, Selim Kemence, Berdan Yelken, Serdarcan Eralp, Kerem Pala, Yusuf Türk, Arda Yakup Yılmaz, Berat Satır

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
