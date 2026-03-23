Trabzonspor ile Trabzon Merkez Fen Lisesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Trabzonspor ile Trabzon Merkez Fen Lisesi arasında eğitim ve teknoloji alanında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile öğrencilerin bilim ve mühendislik alanındaki gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulüp genel sekreteri Sami Karaman, Trabzon Fen Lisesi Müdürü Coşkun Çolak ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, eğitim ve teknoloji alanında iş birliğine imza atıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman, "Eğitim ve teknoloji alanında gerçekleştirilen bu tür iş birliklerini son derece kıymetli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Karaman, gençlerin ulusal ve uluslararası platformlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını aktararak, "Trabzonspor olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmzalanan protokol kapsamında okul bünyesinde faaliyet gösteren First Robotic Competition (FRC) Robot Takımı öğrencilerinin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki gelişimlerinin desteklenmesi, ulusal ve uluslararası robotik yarışmalara katılım süreçlerinde gerekli maddi ve ayni katkının sağlanması ve taraflar arasında sürdürülebilir bir iş birliğinin tesis edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Enes Sansar
