Trabzonspor Beşiktaş'ı 3-3 ile berabere bıraktı

Güncelleme:
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Maç sonunda iki takım da 3 gol bularak eşitliği sağladı. Beşiktaş, 3-1 önde bulunduğu maçta Trabzonspor'un geri dönüşüne engel olamadı.

Nurullah CABRİ/TRABZON,

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

TRABZONSPOR: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı (Dk. 46 Savic), Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 84 Arif Boşluk), Zubkov, Oulai, Folcarelli (Dk. 70 Bouchouari), Olaigbe (Dk. 46 Sikan), Muçi, Augusto

BEŞİKTAŞ : Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Paulista, Djalo, Gökhan Sazdağı, Orkun Kökçü (Dk. 73 Demir Ege Tıknaz), Ndidi, Toure, Cerny, (90+2 Taylan Bulut) Rashica (Dk. 75 Jurasek), Abraham

GOLLER: Dk. 18 Abraham, Dk. 22 Cerny, Dk. 31 Cerny ( Beşiktaş ) - Dk. 25 Muçi, Dk. 63 Ouali, Dk. 84 Zubkov ( Trabzonspor )

SARI KARTLAR: Emirhan Topçu, Orkun Kökçü, Ersin Destanoğlu, Djalo, Abraham ( Beşiktaş ) - Mustafa Eskihellaç, Zubkov ( Trabzonspor )

KIRMIZI KART: Dk. 38 El Bilal Toure ( Beşiktaş )

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

5'inci dakikada Augusto'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu topu kurtardı.

16'ncı dakikada Ndidi'nin ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Onana kurtardı.

16'ncı dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

18'inci dakikada Rashica'nın ortasında Serdar Saatçı topu uzaklaştırmaya çalıştı. Havalanan topu Toure omuzu ile Abraham'ın önüne gönderdi. Abrahamın'ın vuruşunda top ağlarla buluştu..0-1.

22'inci dakikada Toure'nin pasında topla buluşan Cerny'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

25'inci dakikada Zubkov'un ortasında savunma kafa ile topu uzaklaştırmak isterken top Muçi'nin önünde kaldı. Muçi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-2.

29'uncu dakikada Zubkov'un ceza sahası içinde yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

31'inci dakikada Rashica'nın pasında topla buluşan Cerny'nin yaptığı vuruşta top Onana'yı geçerek ağlarla buluştu: 1-3.

38'inci dakikada Ozan Tufan, Toure ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Ali Şansalan, Toure'ye kırmızı kart gösterdi.

42'inci dakikada Oulai'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

45+3'üncü dakikada Muçi'nin kullandığı serbet vuruşta top az farkla auta çıktı.

45+4'üncü dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışında yaptığı vuruşta top üst ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Beşiktaş'ın 1-3 üstünlüğü ile tamamlandı.

47'nci dakikada Zubkov'un ceza dışından yaptığı vuruşu kaleci Ersin Destanoğlu çıkardı.

48'inci dakikada Cerny'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci, Onana topu kurtardı.

63'üncü dakikada Muçi'nin şutunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda döndü, dönen topu savunma kafayla uzaklaştırmak isterken top Zubkov'un önünde kaldı. Zubkov'un ceza sahası dışından yaptığı vuruş Oulai'ye çarparak ağlarla buluştu: 2-3.

71'inci dakikada Bouchouari'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Ersin Destanoğlu kurtardı.

81'inci dakikada Ouali'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş direkten döndü.

82'nci dakikada Cerny'in pasında topla ceza sahasına giren Jurasek'in vuruşu auta çıktı.

84'üncü dakikada Oulai'nin pasında toppla buluşan Zubkov'un şutunda top ağlarla buluştu: 3-3.

87'inci dakikada Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda Savic'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

90+3'üncü dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından vuruşu kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı. Dönen topta Augusto'nun kafa vuruşu direkten döndü.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

MUÇİ'YE' ÖDÜL

Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında Muçi'nin attığı gol Kasım ayının en güzel golü seçildi. Karşılaşma öncesi ödülünü Muçi'ye ödülünü Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman verdi.

TEKKE'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke 2-1 kazanılan Göztepe karşılaşmasının ardından ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Kart cezalısı olan Pina ve Onuachu kadroda yer almazken, Augusto ve Oulai maça ilk 11'de maça başladı.

TRABZONSPOR TARAFTARI MAÇA İLGİ

Trabzonspor taraftarı maça ilgi gösterdi. Bütün tribünler doldu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI MAÇA ALINMADI

Beşiktaş taraftarları maça alınmadı. Misafir takım tribünlerini de Trabzonsporlu taraftarlar doldurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
title