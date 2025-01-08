Trabzonspor ve Alanyaspor Golsüz Berabere Kaldı
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor, Alanyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 0-0'lık eşitlikle tamamladı. İki takım da gol atma çabalarında başarılı olamadı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Augusto'nun pasında ceza sahası içinde Serdar Dursun'un şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen savunma uzaklaştırdı.
30. dakikada ceza sahası içine gönderilen topta Banza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Furkan Bayram'da kaldı.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Suat Güz
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Ozan Tufan, Cham, Vısca, Banza
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Barisic, Hüseyin Türkmen, Nwakaeme, Serkan Asan, Serdar Saatçi, Cihan Çanak, Salih Malkaçoğlu, Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Lima, Fatih Aksoy, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Buluthan Bulut, Serdar Dursun, Coelho, Lopes, Augusto, Makouta
Yedekler: Mamza Kayra Koçer, Yusuf Karagöz, Efecan Karaca, Lezama, Arda Usluoğlu, Hwang Ui-Jo, Janvier, Nejdet Nezir Bilin, Yusuf Özdemir, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Sarı kartlar: Cham, Umut Güneş (Trabzonspor), Lima (Alanyaspor) - TRABZON