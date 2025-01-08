Üye Girişi
Haberler
Alevler ABD'yi yutuyor! Yüzlerce itfaiye ekibinin söndüremediği yangından korkunç görüntüler

Yüzlerce itfaiye ekibinin söndüremediği yangından korkunç görüntüler
Rusya, Ukrayna'yı güdümlü bomba ile vurdu

Rusya, Ukrayna'yı güdümlü bomba ile vurdu
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerindendi! Selim İleri hayatını kaybetti
Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin mahkemedeki savunması ortaya çıktı: İstanbul Teksas oldu

Şeyda polisin katilinden çıldırtan savunma: Kafam güzeldi

Trabzonspor ve Alanyaspor Golsüz Berabere Kaldı

Trabzonspor ve Alanyaspor Golsüz Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor, Alanyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 0-0'lık eşitlikle tamamladı. İki takım da gol atma çabalarında başarılı olamadı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Augusto'nun pasında ceza sahası içinde Serdar Dursun'un şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen savunma uzaklaştırdı.

30. dakikada ceza sahası içine gönderilen topta Banza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Furkan Bayram'da kaldı.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Suat Güz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Ozan Tufan, Cham, Vısca, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Barisic, Hüseyin Türkmen, Nwakaeme, Serkan Asan, Serdar Saatçi, Cihan Çanak, Salih Malkaçoğlu, Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Lima, Fatih Aksoy, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Buluthan Bulut, Serdar Dursun, Coelho, Lopes, Augusto, Makouta

Yedekler: Mamza Kayra Koçer, Yusuf Karagöz, Efecan Karaca, Lezama, Arda Usluoğlu, Hwang Ui-Jo, Janvier, Nejdet Nezir Bilin, Yusuf Özdemir, Hadergjonaj

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Sarı kartlar: Cham, Umut Güneş (Trabzonspor), Lima (Alanyaspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Yunanistan'da Türk çocuğa alçak saldırı
img

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
img

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu, trafik kazası geçirdi

Emre Belözoğlu, trafik kazası geçirdi
Netanyahu'ya yakın medyadan Türkiye iddiası: İsrailli liderlerin uykusunu kaçırıyor

Netanyahu'nun Türkiye korkusu İsrail basınında böyle yer aldı
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Ermenistan, Türkiye sınırındaki birliklerin çekilmesini değerlendirecek

Tek bir şart koştular! "Türkiye sınırından çekebiliriz"
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Son Dakika Haberleri

Memura seyyanen zam ikiye katlandı mı? Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Galatasaray Başakşehir CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman neden yok? 178. bölüm Kuruluş Osman günü mü değişti, bu hafta yok mu? 8 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Annem Ankara neden yok? 7. bölüm Annem Ankara günü mü değişti, bu hafta yok mu? 8 Ocak Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV canlı izle! (GALATASARAY BAŞAKŞEHİR) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link Selim İleri neden öldü, hasta mıydı? Selim İleri kimdir, eserleri nelerdir? Galatasaray Başakşehir hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Çarşamba günü hangi diziler var? 8 Ocak Çarşamba TV'de bu akşamki diziler 9 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.