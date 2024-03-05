Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Corendon Alanyaspor ile yapılan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde pas ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 pas ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.