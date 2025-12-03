Trabzonspor, Vanspor karşısında hata yapmadı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Trabzonspor ile TFF 1. Lig ekibi Vanspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-0 kazandı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklar ile geçse de gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda baskısını artıran Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Danylo Sikan ve 84. dakikada Muhammet Ensar Çavuşoğlu kendi kalesine kaydetti.

TRABZONSPOR GRUPLARA KALDI

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalmayı başardı. Vanspor ise kupaya veda etti. Grup aşamasının kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.