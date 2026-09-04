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Ali Habeşoğlu Trabzon'da: 'Çok büyük bir camiaya geldim'

Ali Habeşoğlu Trabzon'da: 'Çok büyük bir camiaya geldim'
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Trabzonspor'un Bodrum FK'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor Ali Habeşoğlu, Trabzon'a geldi. Genç futbolcu, havalimanında taraftarların sevgi gösterileriyle karşılandı. Transferinden dolayı mutlu olduğunu belirten Habeşoğlu, 'Çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah elimden gelen her şeyi yapıp çok katkı vermek istiyorum' dedi. 99 numaralı formayı giyeceğini açıklayan oyuncu, özel araçla havalimanından ayrıldı.

TRABZONSPOR'un Bodrum FK'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor Ali Habeşoğlu, Trabzon'a geldi. Genç futbolcu, "Çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah elimden gelen her şeyi yapıp çok katkı vermek istiyorum" dedi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor Ali Habeşoğlu, saat 18.00 sıralarında Trabzon'a geldi. Genç futbolcuyu Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Habeşoğlu, Trabzonspor'a transferinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

'ÇOK BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİM'

Ali Habeşoğlu, "Çok mutluyum. Çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah elimden gelen her şeyi yapıp çok katkı vermek istiyorum. Süre bulursam en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum" dedi. Genç santrfor, Trabzonspor'da 99 numaralı formayı giyeceğini söyledi.

Bordo-mavili taraftarlarla buluşmasının ardından Ali Habeşoğlu, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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