SPOR Trabzonspor'un tüzüğü spor yasasına uyarlanarak değişti

SPOR Trabzon spor'un tüzüğü spor yasasına uyarlanarak değişti

Selay SAYKAL- Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)- Trabzonspor'da kulüp tüzüğünü yenilemek üzere Olağanüstü Genel Kurul düzenlendi.

556 üyenin katıldığı genel kurulda yeni tüzük maddeleri bölümler halinde görüşülerek yapılan oylama sonucu oy çokluğuyla kabul edildi. Taslak tüzükte yer alan ve Trabzonspor'a yabancı kişilerin üye olabilmesinin önünü açacak madde, itirazlar üzerine tüzükten çıkarıldı. Ayrıca tartışmalara neden olan kulübün satışına yönelik taslak tüzükte yer alan ifade de kaldırıldı.

Trabzonspor Kulübü, 7405 Sayılı ' Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu' hükümlerine uyarlanması zorunluluğu nedeniyle mevcut tüzüğünü değiştirmek üzere Olağanüstü Genel Kurul düzenledi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler ve kongre üyeleri katıldı. 556 üyenin katıldığı Olağanüstü Genel Kurul, yoklama yapılması ve açılış ile başladı. Genel Kurul Divan Başkanlığı'na tüzük komisyonu başkanı da olan Mahmut Ören getirilirken Mehmet Ongan, Hakan Orhan, Kenan Atalay ve Salih Aladağ Genel Kurul Divanı'nda yer aldı.

TÜZÜK SPOR YASASI'NA UYARLANDI

Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kanun gereği yeni tüzükte yapılan önemli değişiklikleri üyelere kısaca anlattı. Tüzüğün daha anlaşılır olması amacıyla Tüzük tadil metinde muhtelif değişiklikler yapılarak anlaşılması zor maddelerin revize edildiğini söyleyen Ören şöyle konuştu:

'Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi ve Spor Yasası'nda öngörülen şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne bildirimde bulunulması gibi düzenlemeler tüzük tadil metnine işlendi. Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayında, Divan başkanının organ ve kurullarda 5 yıl yöneticilik yapması veya organlarda 3 yıl yöneticilik yapması şartı kaldırıldı. Yerine divan kurulunda en az 5 beş yıllık divan kurulu üyesi veya organ ve kurullarda 2 yıl yöneticilik yapmış olma şartı getirildi. Başkan vekili ile genel sekreter olma şartı genişletilerek organ ve kurullarda en az 2 yıl yöneticilik yapmış olma şartı getirilmiş ve Spor federasyonlarında fahri görev alan kulüp üyeleri, talimatlar ve meri mevzuatlar gereği üyelikten çıkmak zorunda kalanların, üyeliğe geri dönenenleri halinde, geçmiş sicillerini alma hakkı verilmiştir'

'YÖNETİMLER BORÇLARI TAZMİN ETMEK ZORUNDA ŞARTI SABİTLENDİ'

Bazı kurul üyeliklerinde uzmanlıkların aranmasının hedeflenerek İstişare Kurulu ile Arşiv ve Müze Kurulu'nun kaldırıldığını açıklayan Ören, 'Divan üyeliği kabulü, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl olarak belirlendi. Yeni üye olacaklara referans olan üyelerin, 10 yıllık üye olma şartı, 5 yıla düşürüldü. Üye giriş ücretinin ve yıllık aldatı günün ekonomik koşullarına uyarlanması amacıyla, oransal artış düzenlemesi yapılmış ve Kulübümüzün mevcut üyelik ücretlerinin indirim oranlarının yenilenmesi ve 2 yıl sabitlendi. 2 yıl üst üste aldatını ödemeyen üyelere yapılan 60 günlük çağrı süresi 90 gün olarak üyelerin lehine olacak şekilde güncellendi. Üye bildirimleri yeniden düzenlendi. Kulübümüze başkan adayı olacak kişilerin, toplaması gereken 200 imza sayısı genel kurula katılma hakkı olan üyelerin %5'in oranında imza toplama şartı getirildi. Yönetimler borçları tazmin etmek zorunda şartı da sabitlendi' ifadelerini kullandı.

YABANCILARIN ÜYELİĞİ İTİRAZLAR SONUCU ÇIKARILDI

Ören ayrıca, taslak tüzükte yer alan ve Trabzonspor'a yabancı kişilerin üye olabilmesinin önünü açacak maddenin itirazlar üzerine tüzükten çıkarıldığını da açıkladı.

101 MADDE BÖLÜMLER HALİNDE OYLANDI

Divan Başkanı Ören'in konuşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak gündem maddeleri genel kurula sunuldu. Gündemin kabulü sonrası tüzük maddelerinin bütün halinde oylamaya sunulacağı belirtilerek oylamaya geçildi. Kuruluş hükümleri içeren 1'inci bölüm oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurul Divan üyesi Hakan Orhan, 101 madde oylanacağı için süreci hızlandırmak adına değişmeyecek maddelerin okunmamasını genel kurula sundu, öneri kabul edildi.

KULÜP 'DEVREDİLEBİLİR' İFADESİ TASLAKTAN ÇIKARILDI

Taslak tüzükte 8'inci maddede yer alan 'kulübün başka kulüpleri devralıp devredebileceği' ifadesindeki 'devredebilir' ifadesinin çıkarıldığı genel kurula açıklandı. Genel kurul üyelerinin konuşmaları sonrası, kulübün amaçları ve amaçlarını gerçekleştirilmesini sağlayacak çalışmaları tanımlayan 3'üncü bölümdeki 7 ve 8'inci maddeler oy çokluğuyla kabul edildi.

SPORCULAR KULÜBE ÜYE OLABİLECEK

Üyelik hüküm, esas, başvuru, üye hak ve sorumlulukları, üyelikten çıkarma ve aidatları belirleyen maddeleri içeren 3'üncü bölümdeki maddeler okunduktan sonra öneriler dinlendi. Trabzonspor Divan, Disiplin, Denetim, Arşiv ve Müze Kurulları'nın önerisiyle, 10'uncu maddedeki kulübün lisanslı sporcularının spora devam ettiği sürece asıl üye olamayacağına yönelik bölümün değiştirilmesi önerildi.

Trabzonspor'un eski futbolcusu Serdar Bali madde hakkında söz alarak, 'Misal Abdülkadir Trabzonspor'un lisanslı futbolcusu olduğu için üye olamıyor. Trabzonspor'da futbol oynamayı ceza haline getiriyoruz. Üye olunacaksa olsun ama seçimlere katılmasın' dedi. Konuşmanın ardından yapılan oylamayla bu teklif kabul edildi.

Üyelik işlemlerine yönelik hüküm ve maddeleri içeren 3'üncü bölüm maddeleri genel kurula sunularak oy çokluğuyla kabul edildi.

'ÖZÜRLÜ' YERİNE 'ENGELLİ' İFADESİ TÜZÜĞE GEÇTİ

Kulübün organ ve kurulları, kurulların görev ve yetkileri, olağan genel kurul, olağanüstü genel kurul, seçimli genel kurul çağrısı ve toplantısı, divanın görev ve yetkileri, genel kurul oylama usul ve esaslarını içeren 4'üncü bölüm maddeleri salona okundu. Bazı kongre üyeleri konuşma yaparak itirazda bulundu. Bir genel kurul üyesinin tüzükte yer alan 'özürlü' ifadesinin 'engelli' ifadesiyle değiştirilmesi önerisi Genel Kurul Divan'ınca kabul edildi. Yapılan oylama sonrası 25 ile 60'ıncı maddeleri içeren 4'üncü bölüm maddelerindeki değişiklikler oy çokluğuyla kabul edildi.

'KONGRE TARİHİ DEĞİŞTİRİLSİN' ÖNERİSİ KABUL EDİLMEDİ

Seçimler, adaylık başvurusu, oy kullanma yöntemi, kongre tarihi gibi hükümleri belirleyen 5'inci bölüm oy çokluğuyla kabul edildi. Bir genel kurul üyesinin, 29'uncu maddede yer alan, Trabzonspor'un seçimli genel kurullarının sezon ortasına denk gelen Aralık ayı yerine Mayıs ayında yapılması önerisi ise reddedildi. 86 ve 93'üncü maddeleri kapsayan 6 ve 7'inci bölüm, 93 ve 95'inci maddeleri kapsayan 8'inci bölüm ve tüzüğe eklenen geçici maddeler salona okunduktan sonra yapılan oylamayla kabul edildi.

YENİ TÜZÜK OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Tüzük bölümlerinin oylaması tamamlandıktan sonra yeni tüzük bütün halinde oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Trabzonspor Kulübü'nün yeni tüzüğü oy çokluğuyla kabul edildi.(DHA)