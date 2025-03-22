Trabzonspor'un Stoperi Batagov'un Yaralanması
Trabzonspor, Ukraynalı stoper Arseniy Batagov'un sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu. Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Batagov'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Trabzonspor, Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov'un sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.
Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Ukranya 21 Yaş Altı Milli Takımı kampında sakatlanan futbol A Takım oyuncumuz Arseniy Batagov'un muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." dedi.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor