Stefan Savic: Bu mücadeleyi vermeyi sonuna kadar sürdüreceğiz

Trabzonspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın tecrübeli oyuncusu Stefan Savic, "Öncelikle şunu rahatlıkla ifade edebilirim: Bugün sahada neyimiz varsa vermeye çalıştık. Son saniyede yenilen gol belki büyük bir şanssızlık. Son saniyeye kadar gerçekten büyük bir mücadele örneği ortaya koymuştuk. Gerçekten kazanmayı da hak ettiğimizi düşünüyorum. 3 puan alabilmiş olsaydık bugün şampiyonluk yarışındaki mücadele tabii ki devam edecekti. Hala devam ediyor. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Önümüzde oynanacak maçlar var, asla pes edecek değiliz. Son saniyeye, son maça kadar savaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki üzücü oldu ama önümüzde oynayacak çok maç var" ifadelerini kullandı.

'TAKIM HER ŞEYİNİ VERMEYE ÇALIŞTI'

Tecrübeli oyuncu Savic, takımın son maça kadar mücadelesini sürdüreceğini vurgulayarak, "Rakibimiz belki de elinde var olan tüm oyuncularla hücuma gelmişti. Aslında kaleyi kapatmaya çalıştım. Kafa vuruşu, çıkarılması zor bir noktaya gitti. Şanssızlık. Takım her şeyini vermeye çalıştı. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdi. Bu takım asla yılmıyor. Kollarını indirmeden savaşmaya devam ediyor. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek verdiler. Bu takım savaşmaya ve mücadele etmeye devam edecek. Son saniyeye, son maça kadar o mücadele her zaman verilecek" diye konuştu.

'ÇOK İYİ BİR YERDE BİTİRECEĞİZ'

Yapılan yatırımların karşılığını gelecek sene alacaklarını ifade eden Savic, takımın gerçek etkisini göstereceğine inandığını belirterek, "Bazen insanların unuttuğunu düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray, bu takımların arasına Beşiktaş'ı da katabiliriz. Bu takımların ne kadar yatırım yaptıklarını, ne kadar para harcadıklarını; Trabzonspor'un ise yatırımlarının çoğunu genç oyunculara yaptığını ve ekonomik olarak daha düşük bütçeyle hareket ettiğini, buna rağmen hala bu yarışta olduğunu ve son saniyeye kadar mücadele verdiğini insanların bazen unuttuğunu düşünüyorum. Rakiplerimiz büyük rakamlar harcayarak bu futbol dünyasında yer almaya çalışıyor. Trabzonspor ise çok daha düşük bütçeyle, genç oyunculara yatırım yaparak son saniyeye kadar yarışını sürdürüyor. Geçen seneyi de aklımızdan çıkarmamamız gerekir; ne kadar sıkıntılar çektiğimizi unutmamalıyız. Bu sene genç oyunculara yatırım yaptık ve onların üzerine bir takım inşa ettik. Bu takım son saniyeye kadar mücadelesini sürdürüyor. Bu harika takıma, oyunculara ve taraftara kaptanlık yapıyor olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu sezon çok az maç kaldı. Çok iyi bir yerde bitireceğiz. Bu takımın gerçek etkisini önümüzdeki sene göstereceğini düşünüyorum. Çok iyi işler yapacağız. Bu sene önemli bir yatırım yaptık, bunun karşılığını önümüzdeki yıl alacağız" ifadelerini kullandı.

'ÇOK NET BİR PENALTIYDI'

Maç esnasında iyi bir savunma yaptıklarını belirten tecrübeli oyuncu, penaltı pozisyonlarını değerlendirerek, "Alanyaspor maçında bize karşı penaltı dışında belki de hiçbir pozisyonları yoktu. Gol bulabilecekleri başka bir pozisyon da oluşmamıştı. Penaltının da çok net olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor aleyhine olan durumlarda çok rahat penaltılar çalınabiliyor. Bugün de gördüğünüz gibi ilk yarıda çok net bir penaltımız verilmedi. Bu çok net bir penaltıydı. Aleyhimize olduğunda daha ucuz penaltılar çalınabiliyor. Düştüğümüz durumun panikle alakası yok. Rakibimizin gol atmaya ihtiyacı vardı ve bunun için geldiler. Aslında iyi savunma yaptık, o ana kadar iyi savunduk; belki sadece o pozisyonu savunamadık. Orada rakibimiz şanslıydı. Trabzonspor, gösterdiği mücadeleyle rakiplerinin sahadaki saygısını kazanmış durumda. Bu çok önemli bir durum. O saygıyı hissediyorsunuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı