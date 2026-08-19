Trabzonspor, Salah hayranı çocuğu ağırladı

Trabzonspor'un, İngiltere'den gelen Muhammed Salah hayranı çocuğun Mısırlı futbolcuyla buluşmasına ilişkin hazırladığı video sosyal medyada beğeni topladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "Bir kulüpten daha fazlası" başlığıyla paylaşılan videoda, İngiltere'de yaşayan çocuk ve ailesinin Türk Hava Yolları'na ait uçakla Trabzon'a gelişi yer aldı.

Trabzonspor'un antrenmanını ziyaret eden çocuk, Salah ve Onana'ya selam vererek futbolculara sürpriz yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Salah'ın Liverpool'da forma giydiği dönemde maçlarını ve antrenmanlarını takip ederek kendisini ziyaret eden çocuk, bordo-mavili kulüp yetkililerince futbolcudan habersiz Trabzon'a getirildi.

Çocuğun Trabzonspor antrenmanında Salah ile buluştuğu anlar, kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Video, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: AA