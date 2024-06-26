Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Ozan Tufan, Trabzon'a geldi.

Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor, İngiltere'nin Hull City takımından transfer ettiği Ozan Tufan'ı saat 22.00 sıralarında Trabzon'a getirdi. Bordo-mavili taraftarların havaalanında çiçeklerle karşıladığı oyuncu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı'nın kendisini istediği için çok mutlu olduğunu belirten Tufan, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce sahaya çıkıp mücadele vermek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Onun için buradayım" ifadelerini kullandı.

Transferinde ilk olarak Abdullah Avcı'nın kendisini aradığını belirten Ozan, "Abdullah Avcı aradı ve istediğini söyledi. Kendisine çok büyük bir saygım var. 3-4 dakikalık bir görüşmemiz oldu ondan sonra Başkanımız Ertuğrul Doğan aradı. Onunla da kısa bir görüşmemiz oldu sonrada işlemlerimiz tamamladı ve buraya geldik. Çok kısa sürdü. Ben de Türkiye'de oynamayı çok istiyordum. Trabzonspor'da büyük bir camia, ben de burada elimden gelenin en iyisini yapıp bana olan güveni boşa çıkarmamaya çalışacağım" dedi.

Yıllardır Trabzonspor'a karşı oynadığını belirten Ozan Tufan, "Her zaman zor deplasman olmuştur benim için şimdi Trabzonspor formasını terletmek benim için gurur verici olacak. Mutluyum ve gururluyum. Benim de hedeflerim var. Milli takıma geri dönmek ve Trabzonspor'un şampiyon olması en büyük hedeflerim. Onları tekrar tatmak ve yaşamak istiyorum" diye konuştu.

Bordo-mavili taraftarların arasında kendisini bekleyen araca zorlukla binen Ozan Tufan, taraftarlara üçlü çektirdikten sonra havaalanından ayrıldı. - TRABZON