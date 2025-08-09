Trabzonspor'un Papara Park'ı Yenilendi: Modern Ses ve Aydınlatma Sistemi Kuruldu

Trendyol Süper Lig takımı Trabzonspor'un stadı Papara Park'ta yaz boyunca yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı. Yeni ses ve ışık sistemleri, taraftarlara daha iyi bir maç deneyimi sunmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Papara Park'ta ışıklandırma ve ses sistemi yenilendi.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre yaz boyunca gerçekleştirilen kapsamlı bakım, yenileme ve modernizasyon çalışmalarıyla Papara Park'ın altyapısı güçlendirildi, taraftarlara daha modern, konforlu ve etkileyici bir maç deneyimi sunmak amacıyla yapılan yenilikler tamamlandı.

Stadyumun tüm tribünlerinde yüksek performanslı, dijital altyapıya sahip profesyonel ses sistemi kuruldu. Artık anonslar ve müzik yayınları, her noktadan net ve dengeli bir şekilde duyulacak.

Saha aydınlatması uluslararası FIFA Lighting Standard A seviyesine yükseltilerek karşılaşmalar için çok daha kaliteli ışıklandırma sağlandı.

Tribünler ve dolaşım alanları enerji verimliliği yüksek LED sistemlerle donatıldı. Ayrıca, ses sistemiyle entegre çalışan RGB LED otomasyon altyapısı sayesinde görsel şovlar da mümkün hale getirildi.

Batı tribününün birinci katında 18 yeni loca inşa edildi. Mevcut VIP alanları ise yeniden düzenlenerek konfor artırıldı ve mescit alanları eklendi. Stadyum genelindeki diğer mescit alanlarının düzenlenmesi için planlamalar tamamlandı ve eksiklikler kısa sürede giderilecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
