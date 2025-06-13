Trabzonspor'un Oyuncusu Enis Destan Evlendi

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Trabzonspor'un genç futbolcusu Enis Destan, İzmir Çeşme'de Arzum Destan ile mutlu bir törenle evlendi. Kulüp, çiftin evliliği için tebrik mesajı yayımladı.

Trabzonspor'un oyuncusu Enis Destan, Arzum Destan ile evlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Enis Destan, İzmir'in Çeşme ilçesinde Arzum Destan ile hayatını birleştirdi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Enis Destan, Arzum Destan ile birlikte İzmir Çeşme'de gerçekleşen törenle dünyaevine girdi. Futbolcumuz Enis Destan ve kıymetli eşini tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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