Trabzonspor Takım Otobüsüne Taşlı Saldırıda Bulunan 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

TRABZONSPOR'un, Samsunspor maçı öncesi takım otobüsüne taşlı saldırı düzenleyen 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un Tekkeköy ilçesinde takım otobüsüne maç öncesi taşlı saldırı düzenlendi. O anlara ait görüntüler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ve T.C.U.'yu (16) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A. ifadesi sonrası salıverilirken, diğer 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.