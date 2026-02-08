Haberler

Trabzonspor Takım Otobüsüne Taşlı Saldırıda Bulunan 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Trabzonspor'un Samsunspor ile oynayacağı maç öncesi takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi, 1'i serbest bırakıldı.

TRABZONSPOR'un, Samsunspor maçı öncesi takım otobüsüne taşlı saldırı düzenleyen 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un Tekkeköy ilçesinde takım otobüsüne maç öncesi taşlı saldırı düzenlendi. O anlara ait görüntüler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ve T.C.U.'yu (16) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A. ifadesi sonrası salıverilirken, diğer 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

