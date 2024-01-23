Batista Mendy: Trabzonspor ile Avrupa kupalarına katılmak öncelikli hedefim

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Batista Mendy, "Bu sezon Trabzonspor ile Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmak öncelikli hedefim ve tamamen bunu düşünüyorum. Bu benim için olmazsa olmaz. Geçen zaman Trabzonspor olarak lehimize işliyor. İnanıyorum ki her açıdan daha iyi günler bizi bekliyor" dedi.

Trabzonspor'un sezonun 5'inci haftasında renklerine kattığı Batista Mendy bordo-mavili takıma transferi, takımın hedefleri ve kendisinin gelecekteki kariyerine dair Trabzonspor Dergisi'nin 214'üncü sayısına açıklamalarda bulundu. Futboldan başka hiçbir şeyi düşünmediğini söyleyen genç oyuncu başka bir meslek sahibi olmayı da hiç düşünmediğini dile getirdi.

"DAHA İYİ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Trabzonspor kulübü ve taraftarı ile ilgili düşüncelerini dile getiren Mendy," Çok iyi insanlar var burada, kibar ve nazikler. Böyle bir ortamda olmak büyük avantaj ve beni mutlu ediyor" dedi. Fransız oyuncu, hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Benim bu sezon için hedefim takımımızla iyi bir sezon geçirerek Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmak. Öncelikli hedefim bu ve tamamen bunu düşünüyorum. Bu benim için olmazsa olmaz. Geçen zaman Trabzonspor olarak lehimize işliyor. İnanıyorum ki her açıdan daha iyi günler bizi bekliyor. Gelecek yıllarda ise rüyamı gerçekleştirerek dünyanın en büyük kulüplerinde oynamak istiyorum. Bu kulüpler Manchester City ve Real Madrid" şeklinde konuştu.

Futbolda herkesteki gibi kendisinin de sahip olduğu özellikler olduğunu ifade eden Mendy, "Ama bunları iyi kullanmak önemli. Ben çok savaşan, sahada her şeyini takımı ve arkadaşları için veren biriyim. Özellikle top kazanma ve geçişlerdeki yeteneğim ile takımıma yardımcı olmak için çalışıyorum" dedi.

"KAYBOLAN KONSANTRASYON SORUNUNU AŞMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM"

Mendy, maç içinde zaman zaman kaybolan konsantrasyon sorununun kendisi için önemli bir eksiklik olduğuna değinerek, "Ama bu sorunu çözmek için çok çalıştım. Eskiden konsantrasyonum gerçekten de kötüydü ancak artık oldukça ilerleme kaydettim. Bir de kafa vuruşlarını buna ekleyebilirim, özellikle kornerlerde kafa vuruşlarımı daha da geliştirmem gerekiyor. Bu yönde de çalışıyorum" diye konuştu.

Kendi pozisyonunda oynayan oyunculardan Paul Pogba ile Yaya Toure'nin idolü olduğunu söyleyen genç oyuncu eski takımı ile yaşadığı bir anısını da unutamadığını hatırlatarak, "Eski takımım Angers ile Bordeaux'ya karşı oynuyorduk. Lig 1'deki ilk golümdü. Üstelik profesyonel seviyede attığım ilk goldü. Top ağlara gidince tarifsiz bir duygu ve mutluluk yaşamıştım. Kafa vuruşlarında zayıfım ama ilk golümü duran top sonrası kafa vuruşuyla atmıştım" dedi.

"HAKEM HATALARINI DEĞİŞTİRMEK İSTERDİM"

Futbolda değiştirmek istediği şeyin hakem hataları olduğuna vurgu yapan Mendy, "Eğer gücüm olsaydı değiştireceğim şey, hatalı hakem kararları olurdu. Bu konu özellikle maç içinde oyuncuları kötü duruma düşürüyor, yanlış kararlar konsantrasyonunu düşürebiliyor" ifadelerini kullandı.

Bir futbolcu için yaşanabilecek en kötü şeyin ise sakatlık olduğunu söyleyen Mendy, "Çünkü futbol için yaşıyorsunuz ama sahalardan sakatlık yüzünden uzak kalma gerçeği, sanırım olabilecek en kötü şeydir" dedi.

"ZAMAN GEÇTİKÇE BURAYA ALIŞTIM"

Başarılı oyuncu, Trabzon'a ilk geldiği dönemde yemeklere alışmakta zorluk çektiğini ancak zamanla alıştığını ifade ederek, "Başlangıçta buradaki yemeklere alışmakta biraz zorluk çektim. Alıştığım bazı yemeklerin burada da olmasını istedim içimden. Ama zaman geçtikçe buraya da alıştım ve buradaki yemekleri de sevdim. Şu anda her şey yolunda. Bunun yanında şehirden de memnunum. Daha önce bulunduğum şehirlerden sonra farklı ancak burası gerçekten sakin bir şehir ve bu iyi bir şey" dedi.

"FUTBOLSUZ HAYATI DÜŞÜNEMİYORUM"

Futbolun dışında bir mesleği hiç düşünmediğini söyleyen Mendy," Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum, çünkü futboldan başka hiçbir şeyi düşünmüyorum. Her şeyim futbol. Ailem, benim için çok değerli. Onlar olmadan yapamam. Ayrıca futbolsuz bir hayatı da düşünemiyorum. Kendimi iyi huzurlu hissettiğim yer ailemin yanı, en iyi hissettiğim yer ise futbol sahası" şeklinde konuştu.

İhanet ve yalan söylenmesi konusunda asla taviz vermediğini de söyleyen Mendy, "Bunları kabul edemem. Bunun yanında saygı eksikliği de beni çok kızdırır. Hayatın hangi alanında olursa olsun, saygısızlığı affetmem. Eskiden pişmanlık diyebileceğim bir olay vardı lakin bunun gerçekleşmesindeki neden kaderdi. Şu anda iyiyim ve mutluyum" dedi.

"SAHADA ÇOK KONUŞULMASI, ÇEKİLMEZ BİR DURUM"

Mendy, sahada çok konuşulmasının kendisini kızdırdığını belirterek, "Sahada çok konuşanlar oluyor, bu çekilmez bir durum. Çok fazla konuşulduğunda bu beni kızdırıyor. Oynanan oyundan fazla konuşulunca bu beni kızdırır" dedi.

Küçük yaşlarda lakabının olduğunu ifade eden Mendy, "Adım Batista olduğu için insanlar sıklıkla bana 'Batista Boom' derlerdi. Catch isimli programda bir dövüşçünün adıydı. Çocukken hem adaş, hem de yaramaz olduğum için takma adım buydu: Batista Boom. Şimdi takım içinde ise bana ismimin baş harfleri olan 'BM' diyorlar" dedi.

"TÜRKÇE KELİMELER ÖĞRENİYORUM"

Boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğini de anlatan Mendy şunları söyledi:

"Şu anda İngilizce dersi alıyorum çünkü buna ihtiyacım var. Televizyonda dizi seyrederim ve uyurum, dinlenirim. Boş vakitlerimde playstation oynuyorum. Alışverişe gidiyorum. Bu arada Türkçe kelimeler de öğreniyorum, 'teşekkürler, haydi' gibi. Daha çok var ve öğrenmeye devam ediyorum."

Futbolla ilgilenen gençlere de tavsiyelerde bulunan 24 yaşındaki oyuncu, "Asla vazgeçmesinler, çalışsınlar ve etraflarında onlara yeteneksiz olduklarını ya da başka şeyler söyleyenleri dinlemesinler. Her zaman kendilerine inansınlar" ifadelerini kullandı.