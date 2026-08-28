Salah: Trabzonspor'a İnanıyorum

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında dün Macaristan'ın Ferencvaros takımına 4-0 yenilerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor'da Mısırlı yıldız Muhammed Salah, kendilerinden beklentinin yüksek olduğunu ve bu beklentileri karşılayabileceklerine inandığını belirtti.

Salah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kariyerindeki hiçbir şeyin kolay olmadığına işaret ederek, "Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası. Ben de bunları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim. Trabzonspor benim kulübüm ve ben bu projenin bedenimle, ruhumla bir parçasıyım." ifadelerini kullandı.

Mısırlı yıldız, dün gece yaşananların bunu değiştirmeyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve bu beklentileri karşılayabileceğimize, karşılayacağımıza gerçekten inanıyorum. 'Buraya kazanmaya geldim' benim için sadece bir slogan değil."

Kaynak: AA