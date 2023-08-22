Trabzonspor'un Maxi Gomez'i Cadiz'e bedelsiz kiralandı

Trabzonspor'un Uruguaylı santrforu Maxi Gomez, İspanyol ekibi Cadiz'e satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralandı. Maxi Gomez'in transferi karşılığında Cadiz'den bedel alınmayacak ve sezon sonunda 3 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonu bulunacak.

Trabzonspor'un Uruguaylı santrforu Maxi Gomez, İspanyol ekibi Cadiz'e satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralandı.

Trabzonspor'un yeni sezon kadrosunda düşünmediği ve takımdan ayrılmak istediği bilinen Maxi Gomez, İspanyol ekibi Cadiz'e 1 yıl süreyle kiralandı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Maxi Gomez'in transferi karşılığında Cadiz'den bedel alınmayacak. Sezon sonuna kadar kiralanan Uruguaylı golcünün satın alma opsiyonu ise 3 milyon 750 bin Euro olarak belirlendi. Anlaşmaya göre İspanyol kulübü, Gomez'in bu sezona ilişkin tüm maaş ve hak edişlerini üstlenecek.