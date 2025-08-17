Trabzonspor'un Kasımpaşa Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı için kamp kadrosunu belirledi. Teknik Direktör Fatih Tekke liderliğinde hazırlıklar tamamlandı ve kadroda dikkat çeken isimler yer aldı.

Kasımpaşa maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visça, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan, Felipe Augusto, Paul Onuachu." - TRABZON

