Trabzonspor'un John Lundstram ile Yolları Ayrılıyor

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Trabzonspor'un İngiliz ön liberosu John Lundstram, Hull City ile transfer görüşmeleri yapmak üzere kamptan ayrıldı.

Trabzonspor'un 31 yaşındaki İngiliz ön liberosu John Lundstram, transfer görüşmesi için izin alarak kamptan ayrıldı.

Trabzonspor, John Lundstram ile yollarını ayırıyor. İngiliz oyuncu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City ile transfer görüşmeleri yapmak üzere, bordo-mavili ekibin kampından ayrıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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