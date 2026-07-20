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Trabzonspor sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Trabzonspor sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
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Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan sabah antrenmanıyla sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. 2 günlük iznin ardından takım, çalışmalarını 23 Temmuz'da Avusturya'nın Schladming Kasabası'nda sürdürecek.

Trabzonspor, sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, 2 günlük iznin ardından çalışmalarını 23 Temmuz'da gideceği Avusturya'nın Schladming Kasabasında sürdürecek.

Kaynak: AA / Hatice Diler
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