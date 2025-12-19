Haberler

Trabzonsporlu Onuralp Çevikkan, Avrupa'nın radarında

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında Alanyaspor'a karşı gösterdiği başarılı performansla Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan, hem taraftarlardan hem de scout ekiplerinden tam not aldı.

ZİRAAT Türkiye Kupası grup aşamasındaki Corendon Alanya spor karşılaşmasında kaleyi koruyan Trabzon spor'un 19 yaşındaki genç kalecisi Onuralp Çevikkan, sergilediği performansla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Konuk ekibin hücumlarında doğru pozisyon alan, reflekslerinin yanı sıra top hakimiyetiyle kalede güven veren genç eldiven, yabancı scout ekiplerince de yakından takip ediliyor.

Altınordu altyapısında yetişen Onuralp Çevikkan, 2023 yaz transfer döneminde Trabzon spor kadrosuna dahil oldu. Bordo-mavili kulübün altyapı yapılanması kapsamında transfer edilen genç kaleci, kısa sürede A Takım ortamına adapte olurken, Türkiye Kupası'nda aldığı süreleri iyi değerlendirerek dikkatleri üzerine çekti. Genç eldiven, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki Alanya spor ile oynanan kupa maçında yaptığı kritik kurtarışlarla takımını oyunda tutarken, özellikle ceza sahası içindeki pozisyonlarda soğukkanlı duruşuyla dikkat çekti. Alanya spor'un hücumlarında doğru pozisyon alan Onuralp, refleksleri ve topa hakimiyetiyle güven verdi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci kez forma giyen Onuralp Çevikkan, daha önce Van Spor FK ile oynanan eleme maçında da 90 dakika sahada kalmış ve performansıyla olumlu bir görüntü ortaya koymuştu. Kupada üst üste iki maçta görev alan genç kaleci, aldığı süreleri iyi değerlendirdiğini bir kez daha gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar da genç kalecinin performansı hem spor otoritelerinden hem de taraftarlardan tam not aldı. Maç sonrasında sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Onuralp Çevikkan'a yönelik övgü dolu yorumlar dikkat çekti. Mağlubiyete rağmen kalede ortaya koyduğu görüntü, bordo mavililer adına gelecek adına umut vadetti. Teknik heyetin genç oyunculara verdiği şansın karşılığını sahada almaya devam eden Trabzonspor'da, Onuralp Çevikkan'ın kupa maçlarındaki performansı, bu sezon bordo-mavililerin kalesini kiralık olarak koruyan Andre Onana'nın ardından, genç kaleciyi kalede en güçlü aday konumuna taşıdı.

Daha önce yabancı scout ekipleri tarafından da takip edilen genç kalecinin performansı yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da dikkat çekiyor. Özellikle altyapı yapılanmasıyla öne çıkan kulüplerin radarında yer alan genç file bekçisini, Real Madrid scoutlarının geçmiş dönemde izlediği ve gelişimini takip ettiği uluslararası basında da yer bulmuştu. Avrupa kulüplerinin Onuralp'i potansiyel vadeden kaleciler arasında değerlendirdiği ifade ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
