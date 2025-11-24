Trabzonspor'un Galibiyeti ve Batagov'un Açıklamaları

Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Arseniy Batagov, RAMS Başakşehir'i 3-2 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Önemli bir galibiyet, önemli bir geri dönüş oldu. Zor bir maç olacağının bilincindeydik ama önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 4-3'lük skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından bordo-mavililerin Ukraynalı futbolcusu Arseniy Batagov, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada sakatlanarak saha kenarına gelen Edin Visca'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başlayan Batagov, "Edin Visca'ya geçmiş olsun dileklerimiz iletmek istiyorum. Takımımız adına zor bir an. Önemli bir sakatlık. Umarım en kısa zamanda iyileşerek aramıza daha güçlü bir şekilde dönecek. Bizim adımıza zor bir maç oldu, hatalar yaptığımız bir maç oldu. Belki birinci golde benim de hatam vardı. İkinci yarı gösterdiğimiz o performans, geri dönüş, attığımız goller takım ruhuna gelecekte katkıda bulunacak diye düşünüyorum. Önemli bir galibiyet, önemli bir geri dönüş oldu. Zor bir maç olacağının bilincindeydik ama önemli bir galibiyet aldık" diye konuştu.

Sakatlık yaşadığı dönemde sadece 1 maç kaçırdığından bahseden 23 yaşındaki futbolcu, "Hayat böyle aslında. Maalesef böyle anlar yaşayabiliyorsunuz. Benim adıma sevindirici olan şey hızlı bir geri dönüş sağladım. Sadece 1 maç kaçırdım. Milli takımda tabii ki oynamak isterdim. Ama umarım gelecekte oynamaya devam edeceğim" cümlelerine yer verdi.

Son olarak Trabzonspor taraftarlarına desteklerinden ötürü teşekkür eden Batagov, "Bize gösterdikleri destek harikaydı. Her maçta böyle aslında. Deplasmanda da evimizde de inanılmaz destek gösteriyorlar. Böyle bir camiaya ve taraftara sahip olmak bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL