Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Trabzonspor'da futbolcu Inao Oulai, Trabzonspor'un başarısına ve maç kazanmasına odaklandığını söyledi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Oulai, oyunu ciddiye alarak oynayan bir rakiple karşılaştıklarını belirterek "İlk yarının çok iyi geçtiğini söyleyemem ancak ikinci yarı toparladık. Bu performansımızla beraber 3 puanı alabildik. Performansım açısından çok üst düzey maçlar oldu ama bu en üst düzeylerin arasında yer alır diyemem. Genel olarak performansımdan memnunum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un ligdeki durumunu değerlendiren Oulai, "Takım olarak hedeflerimiz açısından kazanabildiğimiz kadar maç kazanmaya kazanarak yolumuza devam etmeye ve toplayacağımız kadar puan toplamaya devam edeceğiz. Takıma yardımcı olmaya ve maç kazanmaya yardımcı olmaya devam etmeyi düşünüyorum. Ben şu anda Trabzonspor'da oynuyorum. Trabzonspor'un başarısına ve maç kazanmasına odaklanmış durumdayım. Takımla beraber kazanabileceğimiz kadar maç kazanmaya hatta mümkünse bir de lig şampiyonluğu kazanmaya odaklanmış durumdayım. Çok fazla transferi ya da geleceği düşünen, buna odaklanan birisi değilim." diye konuştu.

Takım arkadaşı Tim Jabol Folcarelli ile oynamanın avantaj olduğunu aktaran Oulai, "Folcarelli kardeşim gibi, onu çok seviyorum. Onunla iyi anlaşıyorum. Fransızca konuşuyor olması da benim için çok iyi bir avantaj. Bana yardımcı oluyor. Sahada serbest olmayı, takıma ve hocama yardımcı olmayı tercih eden bir oyuncuyum." ifadelerini kullandı.