Haberler

Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor'un Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Inao Oulai, takım olarak maç kazanma hedeflerine odaklandıklarını ifade etti. Oulai, performansından memnun olduğunu ancak daha iyi olabileceğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Trabzonspor'da futbolcu Inao Oulai, Trabzonspor'un başarısına ve maç kazanmasına odaklandığını söyledi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Oulai, oyunu ciddiye alarak oynayan bir rakiple karşılaştıklarını belirterek "İlk yarının çok iyi geçtiğini söyleyemem ancak ikinci yarı toparladık. Bu performansımızla beraber 3 puanı alabildik. Performansım açısından çok üst düzey maçlar oldu ama bu en üst düzeylerin arasında yer alır diyemem. Genel olarak performansımdan memnunum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un ligdeki durumunu değerlendiren Oulai, "Takım olarak hedeflerimiz açısından kazanabildiğimiz kadar maç kazanmaya kazanarak yolumuza devam etmeye ve toplayacağımız kadar puan toplamaya devam edeceğiz. Takıma yardımcı olmaya ve maç kazanmaya yardımcı olmaya devam etmeyi düşünüyorum. Ben şu anda Trabzonspor'da oynuyorum. Trabzonspor'un başarısına ve maç kazanmasına odaklanmış durumdayım. Takımla beraber kazanabileceğimiz kadar maç kazanmaya hatta mümkünse bir de lig şampiyonluğu kazanmaya odaklanmış durumdayım. Çok fazla transferi ya da geleceği düşünen, buna odaklanan birisi değilim." diye konuştu.

Takım arkadaşı Tim Jabol Folcarelli ile oynamanın avantaj olduğunu aktaran Oulai, "Folcarelli kardeşim gibi, onu çok seviyorum. Onunla iyi anlaşıyorum. Fransızca konuşuyor olması da benim için çok iyi bir avantaj. Bana yardımcı oluyor. Sahada serbest olmayı, takıma ve hocama yardımcı olmayı tercih eden bir oyuncuyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu

ABD'nin en pahalı hava aracı kayboldu, hem de bakın hangi ülkede