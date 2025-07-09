Trabzonspor'un Futbol A Takımı Yemekte Buluştu

Trabzonspor'un Futbol A Takımı Yemekte Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Futbol A Takımı, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcularla birlikte keyifli bir yemekte bir araya geldi. Rumen futbolcu Denis Draguş'un doğum günü de kutlandı.

TRABZONSPOR, Futbol A Takımı, bugün akşam saatlerinde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Trabzonspor Futbol A Takımı, bugün akşam saatlerinde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavililer, Trabzon'da bulunan bir balık restoranında buluştu. Oldukça samimi ve keyifli bir atmosferde geçen yemekte, futbolculardan Denis Draguş'un doğum günü de kutlandı. 6 Temmuz'da yeni yaşına giren Rumen futbolcu, teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Yemek sonrası hatıra fotoğrafları çektirilirken, takım içinde moral ve motivasyonun yüksek olduğu gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD'den çok konuşulacak 'yaptırım' kararı! Aralarında Türkiye de var

ABD'den çok konuşulacak 'yaptırım' kararı! Aralarında Türkiye de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık, kadın doğum uzmanı çıktı

Kabinde gizli çekim skandalı! Yakalanan sapığın mesleği pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.