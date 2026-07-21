Trabzonspor'un Avusturya kampında hazırlık maçı programı belli oldu
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdürecek. Bordo-mavililerin Eintracht Frankfurt, Al-Sadd SC ve Udinese ile oynayacağı hazırlık maçlarının programı açıklandı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdürecek Trabzonspor'un hazırlık maçı programı belli oldu.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'nın Schladming kasabasında gerçekleştirecek. Bordo-mavililerin, hazırlık maçı programı da belli oldu.
Karşılaşmaların tarihleri şu şekilde:
26 Temmuz Pazar TSİ 16.30 Trabzonspor - Eintracht Frankfurt
30 Temmuz Perşembe TSİ 18.30 Trabzonspor - Al-Sadd SC
2 Ağustos Pazar TSİ 17.30 Trabzonspor - Udinese Calcio - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı