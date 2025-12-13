Trabzonspor'un 80'inci Olağan Genel Kurulu yapıldı

TRABZONSPOR'un Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda Trabzonspor Kulübü'nün güncel net borcu 3 milyar 698 milyon 204 bin TL olarak açıklandı. Bordo mavili kulübün hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili sunum yapılan genel kurulda konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün borç yükünü sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, projelerle yıllık 50 milyon dolar sabit gelir planladıklarını söyledi.

Trabzonspor'un Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda, bordo-mavili yönetim kurulu, mali ve idari yönden oybirliği ile ibra edildi. Kulüp güncel borcunun 3 milyar 698 milyon TL olarak açıklandığı Olağan Genel Kurulda ayrıca Akyazı ve Kartal arazileri üzerine uygulanacak projeler de genel kurul üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, genel kurulda açıklamalarda bulunarak, tek amaçlarının Trabzonspor'un ekonomisini sürdürülebilir bir hale getirmek olduğunu söyledi. Doğan, "Geldiğimiz günden beri söylediğimiz bir şey var, Trabzonspor'un borcunun fazla olduğu. Bu borcun ödenecek durumdan çıktığı ve biran önce yönetilebilir bir hale gelmesi gerektiğini yüzlerce defa paylaştım. Özellikle stadyumun yanında yapılacak olan gerçekten Trabzon şehrine de farklı bir kimlik katacak, orayı ciddi anlamda bir yaşam alanı haline getirecek projeyi ve bu projeden nasıl bir beklenti içerisinde olduğumuzu da paylaşacağız. Yine Kartal'da projemiz de hazır. Orada da Emlak Konut ile yürüttüğümüz bir çalışma var. Sanıyorum önümüzdeki hafta protokolünü paylaşacağız" dedi.

'TRABZONSPOR'A YILLIK SABİT BİR GETİRİ SAĞLAYACAĞIZ'

Trabzonspor'a yıllık sabit bir getiri sağlayacaklarını açıklayan Başkan Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bütün bunları niye yapıyoruz. Gerçekten aklımızdaki tek şey şu, bu ekonomiyi sürdürülebilir bir hale getirmek. Trabzonspor'un borçlarını rakipleriyle kıyaslamamak lazım. Bunun altına ben imza atarım. Çünkü gelir kalemlerimiz çok farklı. Trabzonspor yıllar içerisinde, hep söylüyorum buraya gelen bütün başkanlar hep iyi niyetli ve bir şeyler yapmak ister. Ancak belirli sebeplerden kaynaklı diyelim son 29 yıllık dönemde kulübümüze rakiplerimiz gibi herhangi bir arazi veya yatırım anlamında bir şey katamamışız. Rakiplerimiz bu dönemde ciddi çalışmışlar ve bunların şu anda faydasını görüyorlar. Biz de bu süreci çok hızlı bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Çok ciddi emek ve mesai veriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl içinde bu projeleri önce başlatıp 2-3 yıl içerisinde de tamamlayarak 50 milyon dolar belki biraz daha yukarısı olabilir, Trabzonspor'a yıllık sabit bir getiri sağlayacağız. Bizim bunları satmak gibi herhangi bir düşüncemiz yok, böyle bir onay da istemiyoruz. Bu projelerin Trabzonspor içinde sürekli kalması ve Trabzonspor'un bu projelerden sürekli gelir elde etmek durumunda. Biz bununla alakalı olarak inşallah projelerin başlamasından önce delegelerimizden bir tüzük değişikliği isteyeceğiz. Biz buradan geçiciyiz, elimizden geldiği kadar Trabzonspor için faydalı şeyleri yapmaya çalışacağız ve bugünleri bir gün başka bir arkadaşa teslim edeceğiz. Dolayısıyla bunların satılmaması lazım. Bunun garantisi de siz değerli kongre üyelerimiz."

'4 FUTBOLCUMUZA CİDDİ TALİPLER VAR'

Takımla ilgili olarak da konuşan Doğan, "Sayın Fatih Tekke ve ekibi gerçekten bütün mesaisini kulübe harcıyor. İnanılmaz emek veriyorlar. Şu an bütün ekibime tek tek teşekkür ediyorum. Yapılan transferler şu an itibariyle bakıldığında bence gayet başarılıyız. Ama gelecek olan transferler olacak inşallah. Şu anda 4 futbolcumuza ciddi talipler var, çok ciddi rakamlar ama şu an takımın bulunduğu durum itibariyle de hocamızla bu konuları tartıştıktan sonra karar vereceğiz. Ben teknik kadro, ekibine ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten şehrin, Trabzonspor camiasının böyle tekrar harekete geçmeye, yükselişe ihtiyacı vardı. Geçen yıllarda biz ekonomik anlamda iyi işler yaptık ama sahadaki sonuçlardan dolayı ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım sizlere karşı mahcuptuk. İnşallah bu sene bu mahcubiyeti gidereceğiz. İki gündür Trabzon'dayım. Yaklaşık 7 ilçe belediyemize uğradık. İnsanların enerjisi çok yüksek. Herkes Trabzonspor'un iyiliğini düşünüyor. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Saha sonuçları da geldiği zaman ister istemez dışarda insanlar işin içerisinde olmak istiyor. Benim sizlerden ricam şu, burada başkan olarak benim olmam başkasının olması önemli değil. Bunun şehrimizde bir kültür haline gelmesi lazım. Kim Trabzonspor başkanı ise o gün tüm camianın onun yanında olması lazım. Konu ne olursa olsun futbolcularımıza, teknik kadromuza yönetimimize sahip çıkalım. Bu konu çok önemli. Rakiplerimiz bizden maddi olarak çok güçlüler, Daha önce bahsetmiştim son şampiyonluğumuzda ikinci olan takımla aramızda 5 milyon vardı şu anda hemen hemen 10 katı bütçelerde yarışıyoruz. Trabzonspor'un şu an itibariyle bu bütçelere çıkacak hali yok. Biz bu açığımızı şehrin içindeki sinerji ile gidermek zorundayız. Şehir içinde birlik olmak zorundayız. Gerçekten bizi bizden başka seven de yok. Rakipler bizden kuvvetli, hakem olaylarını biliyoruz. Yıllardır Trabzonspor bu işlerden çekiyor. Bütün bunların yanında enerjimizi içeriye değil birbirimize karşı değil birbirimizi yukarıya taşıyacak şekilde yapmamız lazım. Sizlerden benim ricam bu" dedi.