Bordo-mavililerin 8'inci Nijeryalısı Chibuike Nwaiwu oldu
Trabzonspor, yeni transferi Chibuike Nwaiwu ile birlikte kulüp tarihindeki 8. Nijeryalı futbolcusunu kadrosuna katmış oldu. Nwaiwu, savunma hattında görev yapacak genç bir stoper.
Trabzonspor'un yeni stoper transferi Chibuike Nwaiwu, kulüp tarihindeki 8'inci Nijeryalı futbolcusu oldu. Bordo-mavili ekip, bugüne kadar farklı dönemlerde 7 Nijeryalı oyuncuyu kadrosunda bulundururken, genç savunmacının gelişiyle bu sayı 8'e yükseldi. Nijeryalı oyuncuların Trabzonspor'daki dönemleri ve mevkileri şöyle:
Victor Shaka, 2 Şubat 1998'de FC Seoul'den transfer edildi. 1998 sezonunda santrfor mevkisinde oynayan oyuncu bordo mavili takımda süre bulamadı. Shaka, 6 Mart 1998'de Trabzonspor'dan ayrıldı.
Augustine James, 1 Temmuz 2001'de Nijerya ekibi Plateau United FC'den Trabzonspor'a katıldı. 2001-2002 sezonunda forvette görev yapan James, 30 Ocak 2002'de kulüpten ayrıldı. Augustine, bordo mavili takımda sadece 3 maçta forma giyinirken 80 dakika süre alabildi.
Isaac Promise, 24 Temmuz 2008'de Gençlerbirliği'nden Trabzonspor'a transfer oldu. 2008-2009 sezonunda santrfor olarak forma giyen Promise, 14 Temmuz 2009'da Trabzonspor'dan ayrıldı.
Ogenyi Onazi, 4 Ağustos 2016'da Lazio'dan transfer edildi. 2016-2020 yılları arasında bordo-mavili formayı giyen Onazi, defansif orta saha mevkisinde görev yaptı ve 17 Ocak 2020'de ayrıldı.
Anthony Nwakaeme, bordo-mavili takıma ilk olarak 20 Ağustos 2018'de Hapoel Beer Sheva'dan transfer olmuştu. Daha sonra 25 Ağustos 2022'de Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya giden Nijeryalı oyuncu burada iki sezon geçirdi. Nwakaeme, 1 Temmuz 2024'te Trabzonspor'a yeniden imza attı ve 2024-2026 sezonları için kadroda yer almaya başladı. Nwakaeme sol kanat ve zaman zaman forvet arkasında görev yapıyor.
John Obi Mikel, 1 Temmuz 2019'da Middlesbrough'dan Trabzonspor'a katıldı. 2019-2020 sezonunda merkez orta sahada oynayan Mikel, 17 Mart 2020'de kulüpten ayrıldı.
Paul Onuachu, 11 Eylül 2023'te Southampton'dan Trabzonspor'a kiralık olarak katıldı ve 2023-24 sezonunu bordo-mavili formayla geçirdi. Kiralık dönem sonrası İngiliz kulübüne dönen Onuachu, daha sonra 1 Temmuz 2025'te Trabzonspor'a kesin transfer olarak imza attı.
Chibuike Nwaiwu ise 2025-2026 ara transfer döneminde Avusturya Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger AC'den savunma hattına takviye olarak kadroya katıldı. Dün akşam Trabzon'a gelen 22 yaşındaki futbolcu, stoper mevkiinde görev yapacak.