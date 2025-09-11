Haberler

Trabzonspor'un 200. Yabancı Transferi Andre Onana

Trabzonspor'un 200. Yabancı Transferi Andre Onana
Trabzonspor, Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana ile birlikte tarihindeki 200. yabancı futbolcuyu transfer etti. Başkan Ertuğrul Doğan yönetiminde toplamda 30 yabancı oyuncu alındı.

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, bordo-mavililerin bugüne kadar transfer ettiği 200. yabancı futbolcu oldu. Başkan Ertuğrul Doğan ise görev süresinde toplam 30 yabancı transferine imza attı.

Mart 2023'te başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan döneminde Trabzonspor, 30 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, 2025-2026 sezonu öncesi ilk transferini Portekiz'in Estoril kulübünden Wagner Pina ile gerçekleştirdi. 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu bu kez bonservisiyle kadroya katılırken, Felipe Augusto da transfer edildi. Kazeem Olaigbe, Chirst Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ernest Muçi ve son olarak Andre Onana bordo-mavili takıma dahil oldu.

En çok Brezilyalı futbolcu

Trabzonspor, bugüne kadar 54 farklı ülkeden oyuncu transfer etti. Bordo-mavililer, en çok Brezilya'dan (19 futbolcu) futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu ülkeyi Belçika (9), Slovakya ve Polonya (8'er) transfer takip etti.

Doğan döneminde 30 transfer

Ertuğrul Doğan yönetiminde bugüne kadar kadroya katılan yabancı futbolcular şunlar oldu: Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu (İkinci kez), Bakic, Meunier, Nwakaeme (İkinci kez), Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Felipe Augusto, Kazeem Olaigbe, Chirst Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ernest Muçi ve Andre Onana.

Trabzonspor'un 4'üncü Kamerunlusu

Andre Onana, bordo-mavili kulübün tarihindeki 4'üncü Kamerunlu futbolcu oldu. Trabzonspor daha önce Rigobert Song, Stephane Mbia ve Junior Nestor Mise Mise'yi kadrosunda bulundurmuştu. - TRABZON

