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Trabzonspor'un 1 Ekim'deki dostluk maçı rakibi Drogheda United Trabzon'a ulaştı

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Trabzonspor'un 1 Ekim'deki dostluk maçı rakibi Drogheda United Trabzon'a ulaştı
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Drogheda United, 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da Papara Park'ta Trabzonspor ile oynanacak dostluk maçı için Trabzon'a geldi. Havalimanında Trabzonspor yöneticileri ve taraftarlarca çiçeklerle karşılanan kafile, otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada dostluk maçında Trabzonspor ile karşılaşacak İrlanda'nın Drogheda United takımı, Trabzon'a geldi.

Papara Park'ta 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da Trabzonspor ile karşılaşacak Drogheda United takımı, tarifeli uçakla Trabzon'a ulaştı.

Bordo-mavi renklere sahip Drogheda United takımını, Trabzon Havalimanı'nda Trabzonspor Genel Saymanı Derviş Köz, yönetim kurulu üyesi Coşkun Öztürk, Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ile bir grup Trabzonspor taraftarı çiçeklerle karşıladı.

Trabzonspor taraftarlarının tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrılan Drogheda United kafilesi, otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Kaynak: AA
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