Trabzonspor, Umut Nayır transferini KAP'a bildirdi
Trabzonspor, forvet oyuncusu Mehmet Umut Nayır ile 1,5 yıl + 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladı. Oyuncuya toplamda 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonları için garanti ücret ödenecek.

TRABZONSPOR, forvet oyuncusu Mehmet Umut Nayır ile sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüp, Konyaspor'un oyuncusu Umut Nayır ile 1,5 yıl + 1 yıl opsiyonlu anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2025-2026 futbol sezonunun ikinci yarısı için 21 milyon TL, 2026-2027 futbol sezonu için ise 47 milyon 250 bin TL garanti ücret ödenecek.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi: "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Mehmet Umut Nayir ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1,5 yıl + 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 21.000.000.-TL, 2026-2027 futbol sezonu için 47.250.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; opsiyon sezonu olan 2027-2028 futbol sezonunda 63.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Umut Nayır için "Hoş geldin" mesajı yayımladı. Tecrübeli forvetin, yarın oynanacak Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

